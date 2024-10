Mas critica el PS per fer una proposta de llei d'oblit sanitari "simplista i genèrica"

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Helena Mas ha lamentat avui que el Partit Socialdemòcrata hagin presentat una proposició de llei de l'oblit sanitari quan sabia que el Govern estava treballant aquest text "i ens havíem reunit amb el PS i amb la consellera Susanna Vela", a més d'amb el sector de les asseguradores. La ministra de Salut s'ha mostrat molt crítica amb la proposta dels socialdemòcrates que ha qualificat com "simplista, genèrica i no aplicable" i ha assegurat que "s'han avançat [a la normativa del Govern] per voler anar ràpid" i han presentat un text "que no té aquest nivell de senzillesa".

Mas s'ha referit a la proposició del PS perquè avui el consell de ministres ha emès el criteri sobre el text que "serà neutre per continuar amb la mà estesa" però que ha incidit "s'hagués escaigut un criteri negatiu" insistint que "no s'ha prioritzat l'interès general sinó el fet d'anar més ràpid, i no ha tingut en compte a les persones que pateixen aquestes malalties per guanyar temps i ha fet una proposta de mínims". La ministra ha explicat que espera que a partir del text dels socialdemòcrates via esmenes dels grups parlamentaris s'arribi a la normativa que ha treballat Salut, que divergeix en aspectes "formals, materials i tècnics" amb la del PS.

Helena Mas ha assenyalat que la finalitat de la normativa és que no hi hagi discriminació per a les persones afectades per càncer, VIH i hepatitis al moment de fer una assegurança de vida, i recull que tenen dret a no dir que han tingut o tenen aquestes patologies. La proposta del PS feia referència també a les assegurances sanitàries però la ministra ha descartat aquest cas perquè ha argumentat que els tractaments i les tècniques igualen l'esperança de vida d'un afectat per aquestes tres malalties amb la resta de persona que no les hagin tingut i per això no se les han d'aplicar assegurances de vida més oneroses. I ha defensat que en el cas de les assegurances de salut sí que es té en compte l'estat de cada persona i, per tant, es fa una assegurança diferent per a cada beneficiari en funció de les condicions que presenti. I ha posat com exemple que no serà igual per a una persona que tingui hipertensió que per a la que ha tingut càncer, i no es pot dir que hi hagi cap discriminació.

La titular de Salut ha exposat que la normativa que ha treballat el seu departament preveu una llei específica, no com el PS que la inclou en la que ja existeix d'assegurances, "i pensem que això no garanteix la seguretat jurídica necessària i una llei pròpia li dona trascendència i significat social".