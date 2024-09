El PS impulsa el dret a l’oblit sanitari al marge del Govern

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El PS va presentar ahir una proposició de llei amb l’objectiu que les persones supervivents de malalties com ara el càncer, el VIH/sida i l’hepatitis C no siguin discriminades a l’hora de contractar assegurances, hipoteques i préstecs bancaris. D’aquesta manera, i d’acord amb les legislacions europees i de l’entorn, no es podrà sol·licitar informació oncològica en els formularis una vegada hagin passat cinc anys des de la finalització del tractament sense recaiguda posterior. Tot i que la voluntat era formalitzar un text conjunt amb l’executiu, la formació tira pel dret per la poca celeritat del ministeri.