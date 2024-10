El Govern aprova un pressupost amb 34,8 milions d'euros de dèficit

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha entrat a tràmit un pressupost que frega els 634 milions d'ingressos i els 668 de despeses, amb la qual cosa el dèficit previst és de 34,8 milions. Una xifra negativa que el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha recordat que es un càlcul que pot alterar-se a la baixa com succeirà aquest any quan els 24 milions en negatiu previstos es rebaixaran al tomb del zero fruit del bon comportament de la recaptació impositiva. Per al 2025 la previsió és ingressar 188 milions en impostos directes i 359 en indirectes. D'Andorra Telecom l'Estat s'endurà 29 milions i FEDA torna a aportar amb 8 milions, aproximadament un terç del que té previst obtenir en beneficis.

Quant a les despeses, creixen les inversions com ha avançat avui el Diari i també la despesa corrent. Les inversions es reparteixen entre els 68,65 milions del Govern pròpiament, i els 51,9 que s'injecten en transferències de capital a organismes com la Universitat (que ha d'afrontar l'ampliació) i el SAAS per a infraestructures al centre hospitalari i una petita partida per engegar el projecte del nou edifici. L'executiu segueix destinant esforços a l'habitatge amb 22 milions per a les obres dels dos edificis de la Borda Nova, finiquitar les compres dels edificis que s'han reconvertit en lloguer assequible i també per a un programa destinat a finançar la compra del primer habitatge. Els vials de la Massana i Sant Julià s'enduran uns 7 i 4 milions, respectivament. A la partida de personal s'hi dedicarà un 11 per cent més amb 67 noves places de funcionaris i la previsió del primer impacte de la revisió a l'alça de les graelles salarials.

Lladós ha tornat a destacar el baix nivell d'endeutament del país, que s'espera que sigui del 32,2 per cent del PIB a final del 2025 (sobre els 1.210 milions), que es un terç del de les economies veïnes.