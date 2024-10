La partida d’inversió al pressupost del 2025 creix un 9%

Govern presenta avui el projecte de pressupostos del país per al 2025 i ho fa de manera ambiciosa engrossint la inversió en diferents partides, les quals en total –sumant la inversió directa i la indirecta– suposen una xifra un 9% més gran que en l’exercici anterior. En aquest sentit, la joia de la corona és l’habitatge, que en inversió directa rebrà una injecció de 23 milions d’euros. A més, el text recull que als pensionistes no residents se’ls revaloritzarà la pensió d’acord a l’IPC andorrà, i no el de la mitjana europea.

La quantitat en habitatge no és gens menyspreable, donat que supera amb escreix l’encomanament del Consell General –de fet, gairebé el duplica–, que havia previst una inversió mínima de dotze milions d’euros a l’any per a habitatge a partir de l’exercici 2025 i en endavant, amb el matís –molt rellevant en aquest cas– de ser una suma addicional a la inversió ja compromesa. En una llunyana sessió del Consell General del 16 de novembre del 2023, aquesta proposta de Concòrdia es va votar per assentiment i l’hemicicle per unanimitat va donar el seu vistiplau. L’objectiu de la mesura i la quantitat residia en arribar a una inversió equivalent del 2% del pressupost de l’Estat.

Els dos altres grans projectes que més dotació directa rebran van destinats a les infraestructures viàries, els quals van en sintonia amb la voluntat expressada per l’executiu de Xavier Espot durant les darreres setmanes. En aquest sentit, l’administrador vol accelerar els terminis dels treballs de construcció i rehabilitació de dos trams de les desviacions. Per una banda, la desviació de la Massana i, per altra banda, el túnel de Rocafort, l’estació final del llarg recorregut del vial de Sant Julià de Lòria.

Pel que fa a l’àmbit de les inversions indirectes, les quals es fan a través de transferències, el servei andorrà d’atenció sanitària (SAAS) torna a rebre una gran part del pastís. Juntament amb el SAAS, per aquest exercici Govern vol impulsar les infraestructures de la Universitat d’Andorra (UdA) que estan en procés, com la iniciativa de condicionar una part de l’edifici de l’antic Hotel Pol per a ús residencial del centre o els treballs d’adequació per tal que l’antiga fàbrica Reig aculli l’ampliació de les instal·lacions universitàries. De fet, les obres en aquest últim s’iniciaran abans de l’estiu del 2025.

El pressupost també es carrega la distinció de residència pel que fa a la revalorització de les pensions. Govern, que va pactar un període transitori d’un any per deixar sense efecte la distinció, suprimeix en el projecte la mesura i tots els pensionistes, independentment del lloc on visquin, tindran els mateixos augments. No obstant això, l’executiu recorda que les actualitzacions van en funció dels trams: les pensions d’un import per sota de dos vegades el salari mínim s’actualitzen d’acord amb l’IPC del país; les pensions d’un import entre dos i tres vegades el salari mínim s’actualitzen amb el 25% d’aquest i les pensions d’un import igual o superior a tres vegades el salari mínim no tenen cap mena d’actualització.