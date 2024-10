Escalé veu factible l’aliança amb el PS de cara a les eleccions generals

Publicat per Dani SilvaJoan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El president parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, no tanca la porta a possibles coalicions amb altres formacions polítiques de cara a les següents eleccions generals del 2027. En aquest sentit, el líder polític va reconèixer que mantindria converses primer amb aquelles formacions amb qui governen a escala comunal, com són la plataforma Som Veïns a la capital i Consens, de la cònsol major Rosa Gili, a Escaldes-Engordany. No obstant això, encara veu “prematur” parlar de pactes. “Tenim bona relació tant amb els comuns amb qui governem com amb el PS i altres forces locals”, va indicar Escalé, que va definir també de “fructífera”, però que ja s’establirien comunicacions més endavant “quan toqui”. Tanmateix, va incidir que prioritzaria per les agrupacions locals. Amb qui considera “molt difícil” pactar és amb DA, que acusa de ser “responsable” de “la situació dolorosa” d’Andorra, de la seva pèrdua d’atractiu i de poder adquisitiu per part de la ciutadania.