El PS obre la porta a Concòrdia tot i les diferències amb la UE

El president del partit socialdemòcrata, Pere Baró, no descarta un escenari d’aliança amb el principal partit de la minoria, Concòrdia, de cara a unes futures eleccions generals del 2027 malgrat els punts de vista diametralment contraris que els separen pel que fa a l’acord d’associació amb la UE. Baró considera que “cal un canvi més enllà de les sigles”, perquè l’objectiu és “tirar endavant amb polítiques socialdemòcrates”, tot i no voler avançar-se als esdeveniments i recordar que “encara falten dos anys i mig”. També creu que no hi haurà cap avançament electoral segons el resultat del referèndum, ja que “no crec que DA s’arrisqui a perdre la majoria”.

Entrevistat a Diari TV, veu la seva formació “amb la força suficient” per imposar-se en la futura contesa electoral i va remarcar que la unió de forces entre diferents formacions ha desbancat el partit de l’executiu als comuns tant de la capital i d’Escaldes-Engordany. “El sistema electoral ens perjudica, però sabem que si ens hem de separar acabarà guanyant DA”, va indicar Baró, que considera que les darreres generals de l’abril del 2023 van ser “un toc d’alerta” i que així es va entendre a escala comunal en les eleccions parroquials de finals d’aquell any. “DA és molt fort, però també veiem que té la seva força en forces parroquials independents com Ciutadans Compromesos o Agrupament Encampadà”, va apuntar. Baró reconeix que una de les fortaleses del partit d’Espot és que “han sabut copsar la centralitat que nosaltres no hem sigut capaços d’agafar”.

En aquest sentit, el líder del PS no va tancar la porta a la formació que lidera Escalé i no va dubtar a carregar contra Demòcrates, dels quals va dir que el seu projecte polític “ha fracassat” i que “a escala social, econòmica i laboral estem pitjor que a l’inici de les quatre legislatures de DA”. Curiosament, la gran formació política amb qui comparteixen el text negociat a Europa.

Tanmateix, el socialdemòcrata defineix la relació amb Concòrdia de “bona” i amb “punts en comú” com són la despenalització de l’avortament i l’avortament lliure o certs aspectes de les polítiques d’habitatge. A més, incideix en el fet que “no és un partit que acabi de girar l’esquena a Europa, el que crec és que no acaben d’estar d’acord amb les maneres de l’acord”. El principal argument que defensa el socialdemòcrata per obrir la porta a anar de bracet amb Concòrdia és la realitat del país després de la votació, independentment del resultat. “Quan la ciutadania decideixi, igualment s’haurà de governar i viure el dia a dia”, va indicar Baró, que va apostar per una possibilitat de via conjunta “entre els partits que no volem més a DA, sigui Concòrdia o Som Veïns, per exemple”.

Amb qui segur que no forma cap coalició el PS és amb Andorra Endavant a causa del seu “caire molt liberal i de dreta, no centredreta”. Baró al·lega que amb la formació de Carine Montaner no comparteixen posicionaments ideològics, “ni amb l’avortament, la UE, habitatge o la immigració, en què tenen un discurs populista molt perillós”.