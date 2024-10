Els bombers retiren el dispositiu de neteja de l'hidrocarbur

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El sistema watergate i les barreres de contenció que es van instal·lar al riu Madriu arran del vessament d'hidrocarbur procedent del dipòsit de gasoil d'un edifici s'han retirat avui. Els bombers han procedit a treure els elements del riu que van col·locar l'1 d'octubre després que amb el ministeri de Medi Ambient s'hagi determinat que ja no són necessaris perquè serveixen essencialment per actuar amb quantitats importants de fuel i aquesta situació ja no es dona. Les barreres retenien i absorvien el carburant que després s'ha estat netejant amb camions i maquinària especialitzada. Tot i així, des del Govern han informat que se seguiran fent un control i, si cal, es tornaria a instal·lar algun tipus de dispositiu.