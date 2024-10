Medi Ambient avalua la retirada del dispositiu de neteja del gasoil

El dispositiu de neteja del gasoil que es va vessar al riu Madriu procedent de la caldera d’un edifici de la carretera d’Engolasteres fa una vintena de dies es mantenia ahir però la retirada ha de ser imminent. En primer lloc perquè la presència d’hidrocarbur que s’avalua a través de mostres és molt menor però també perquè l’augment del cabal fruit de les darreres pluges dificulta el dispositiu de barreres i sistema d’absorció del fuel.

Quant a les responsabilitats de l’incident, Medi Ambient va manifestar que n’hi haurà “segur” però que el procediment s’està instruint i que és prematur assenyalar sobre qui recauran, si sobre la propietat de l’edifici o també sobre l’empresa que va fer la recàrrega. El dipòsit feia anys que no passava controls i no s’hauria tingut en compte aquesta circumstància a l’hora d’omplir-lo. Una altra de les conseqüències de l’accident és que la cisterna va quedar inutilitzada i que no es podrà tornar a carregar fins que no s’hagin fet les reparacions pertinents. L’alternativa per als veïns –especialment necessària a partir d’ara per la davallada de temperatures– és usar un sistema de dipòsit mòbil.