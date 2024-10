La soprano Golda Schultz obrirà el festival Temporada

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El festival de música Temporada MoraBanc Andorra la Vella arrenca aquest dijous a dos quarts de nou de la nit al Teatre Comunal amb un recital de lied. L'actuació a càrrec d'una de les sopranos més ben considerades actualment, Golda Schultz; i el pianista, Gary Matthewman; servirà per inaugurar una trentena edició que preveu "concerts superinteressants" per celebrar l'efemèride, ha explicat el codirector de la Temporada, Jordi Sabata.

En el recital de lied es podran escoltar temes que giren al voltant de com es gestiona la pèrdua d'una persona, una ruptura amorosa o com es gestiona el fet d'estar lluny dels éssers estimats. Schultz ha comentat que aquests temes són les casuístiques principals que hi ha en un recital de lied i amb el concert que farà aquí a Andorra només espera que el públic s'ho passi bé. "La meva única feina és intentar aportar alegria i si això passa ja estic contenta", ha declarat Schultz, que ha afegit que mai intenta generar-se expectatives sobre el públic abans d'un concert perquè la majoria dels oients no els coneix i no sap en quina situació sentimental es poden trobar en el moment que entren en el concert.

Els dos artistes venen de tocar junts en el festival Life Victoria de Barcelona, on la seva actuació "va ser espectacular", ha explicat Sabata. De fet, els organitzadors d'aquest esdeveniment barceloní han explicat als responsables de la Temporada que precisament el binomi va executar un dels millors concerts de tot el programa. És per aquest motiu que el codirector ha asseverat que "tenim un duet extraordinari i faran un concert extraordinari".

Aquesta serà una ocasió única per veure els dos artistes, ja que han estat poques vegades en el país. De fet, per Schultz aquesta és la primera vegada que visita el Principat. "M'hauria agradat tenir més dies per poder experimentar més el país, però pel que he vist és molt bonic i la gent sembla extremadament simpàtica, només espero que el que puguem oferir-los en el concert els agradi i serveixi perquè ens continuïn convidant", ha remarcat la soprano. D'altra banda, Matthewman tot just serà la segona vegada que visita el país, ja que fa uns anys ja hi va oferir una actuació musical. Per a l'anglès, visitar diferents indrets és "bonic", atès que "cada lloc és molt interessant perquè hi ha diferents ambients", ha comentat Matthewman, que ha agregat: "Quan vas a un lloc que és nou per tu, com és aquest per nosaltres, t'aporta alguna cosa més de com et fan sentir els teus treballs i el teu art, per tant, és una cosa agradable de fer i estem contents d'estar aquí".

El festival organitzat per MoraBanc i el comú d'Andorra la Vella celebra trenta anys mb una programació de prestigi de vuit actuacions entre aquest octubre i març de l’any vinent.