La Temporada de música té Minkowski com a cap de cartell

Tres dècades. Aquest homenatge a la longevitat cultural no podia passar desapercebut a la Temporada de música i dansa que organitza MoraBanc i el comú d’Andorra la Vella, que celebrarà la fita amb una programació de prestigi de vuit actuacions entre aquest octubre i març de l’any vinent. Una edició que combinarà música clàssica amb un apropament al carrer i que comptarà amb grans figures del panorama musical i de la dansa com, per exemple, Marc Minkowski i Les Musiciens du Louvre. “Ha estat tot un honor poder dissenyar la programació d’un esdeveniment que fa trenta anys que es manté actiu, un fet força excepcional al nostre país”, va destacar el codirector de l’esdeveniment Oriol Vilella. “Per això, hem intentat crear una temporada que desperti l’interès del públic i animi a participar-hi”, va afegir.