Saravia considera que "El Govern ens té maltractats"

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, ha declarat que el Govern "últimament ens té maltractats" a causa de la marxa endarrere amb la unitat de radioteràpia. "Quan dic que ens maltracta és pel fet que jo sempre he reivindicat una unitat de radioteràpia al país que creiem fermament que la necessitem, que les dades actualment ens donen suport a, però que el Govern ha pres la decisió de moment de no tirar endavant quan ja ho portava amb el seu programari" ha estat contundent. Les xifres, segons l'estudi de la doctora Cristina Royo, demostren que l'any 2023 va haver-hi uns 407 casos nous de càncer al país, dades que han de ser "més que suficients" segons ha declarat Saravia.

La unitat de radioteràpia és un projecte que ja es va poder fer al país quan governava l'excap de Govern, Antoni Martí, anys en què Andorra estava "prou preparada" per acollir-la. En aquest sentit, Saravia ha comparat el país amb Suïssa, territori que dota d'infraestructures per dur a terme la radioteràpia i que considera "ric" i no de "població rica". "Aquesta població de rics són gent que no passen per l'hospital, sinó que es tracten fora d'Andorra i no surten a cap estadística" ha declarat, revelant que les dades ambulatòries sobre la detecció del càncer no reflecteixen la realitat del país i, per tant, hi ha molts casos que no s'inclouen en les xifres.

A més, ha incidit en la "pèrdua de temps excessiu" que suposa les sis hores de viatge (tres d'anada i tres de tornada) que han de realitzar els pacients per dur a terme els tractaments. Si es mira el llibre blanc del càncer, les institucions remarquen la distància que hi ha entre el centre i la persona que ha de fer la radioteràpia, a més del cost emocional i personal que significa. "Una mare que ha de fer una radioteràpia a les 18 hores, es perdrà com a mínim dues hores en anar i dues hores en tornar. Amb la qual cosa, a les 16 hores ha de marxar i no tornarà fins a les 20-21 hores. Això comporta no poder anar a buscar als fills i haver de buscar a una altra persona que ho pugui fer o tampoc pots preparar el sopar." ha exemplificat.

El problema al territori és que tota la pol·lució es queda dins del país, no existeix via de sortida, i és aquí on els elements comencen a suposar un gran perill per a la salut. "El que nosaltres demanem de Govern és que tingui cura de cara al futur. Que no és avui el problema, el problema el tindrem d'aquí a 20 anys. Si les estadístiques es compleixen, els nostres fills i les nostres nenes estaran patint molt més que nosaltres la situació" ha relatat el president d'Assandca, afegint que no entén la presa de decisions en temes com el càncer.

Pel que fa al càncer infantil, Saravia ha mencionat que solen haver-hi uns 5-7 casos per any, encara que varia segons el període, ja que potser "agafes dos anys seguits i en tens un". Cal recordar que són malalties que es tracten fora del país i que es té poca estadística. "No justifica que hi hagi una unitat oncològica infantil i, llavors, es tracta sempre fora. No hi haurà canvis en aquest aspecte perquè no hi ha forma de justificació" ha mencionat Saravia, destacant que continuen sent importants.

Finalment, el president d'Assandca ha assenyalat que s'està confiant massa en noves tècniques, com la immunoteràpia, que volen arribar a ser la panacea del càncer. "S'ha demostrat que la immunoteràpia per si sola no cura, ni necessita alternatives. Remet la malaltia, però hi ha moments que, per desgràcia, en el moment que muten les cèl·lules del càncer, el tractament que li estàs donant és ineficaç" ha explicat. En aquest sentit, Saravia ha destacat que "sembla que estiguem esperant a la panacea". "Govern es van comprometre amb un pla d'acció sanitària, amb un pla global on hi havia el pla nacional oncològic. A part de l'etapa, ja no he vist res més encara. Em sap molt greu, perquè han passat dos anys i no ho tenim" ha conclòs.

El president ha fet aquestes declaracions a la presentació de la onzena Caminada contra el càncer, que vol conscienciar la població de l'increment de la malaltia al país, presentada aquest dimecres al matí, amb l'objectiu d'arribar als 2.000 participants.