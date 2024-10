La Caminada contra el càncer vol conscienciar la població de l'increment de la malaltia al país

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'onzena edició de la Caminada contra el càncer que organitza l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), amb el suport de Pyrénées Andorra i la Fundació Jaqueline Pradere, vol atansar-se a l'objectiu fixat de l'any passat, als 1.800 participants en la caminada. "Per la 10a edició vam intentar arribar als 2.000 inscrits, ens vam quedar amb 1.800 samarretes venudes i, a causa del temps, van venir unes 1.500 persones" ha confirmat el president d'Assandca, Josep Saravia, afegint que es van poder recaptar uns 11.800 euros. L'objectiu continua sent el mateix, poder donar visibilitat a la malaltia i els pacients. "El nostre compromís en aquesta causa va més enllà d'un simple patrocini. Des del primer moment, i al llarg de tots aquests anys, hem construït un vincle que fonamenta en els nostres valors i conviccions" ha confirmat el director de retail de Pyrénées Andorra, Josep María Charques.

El càncer és una malaltia que cada vegada és més freqüent al país. De fet, en un estudi realitzat per la doctora Cristina Arroyo l'any 2023 s'especifica que va haver-hi 407 casos nous de càncer a Andorra. "Cada any hi ha un increment. Els estudis deien que, el 2050, tindrem vora del 60% de la població afectada i ara estan dient que serà el 2030" ha revelat Saravia. En aquest sentit, el president de l'associació ha remarcat que, encara que sembli que queda lluny de la realitat al territori, Andorra es veurà afectada per aquestes dades. En coeficient, la població presenta unes xifres molt similars a les de França i Espanya amb la gran diferència que "els nostres són casos ambulatoris", és a dir, no reflecteixen la realitat poblacional, només dels pacients que acudeixen a l'hospital.

Així doncs, poder conscienciar de l'augment de casos de càncer al país és crucial per poder remeiar-ho a temps. "Vivim molt més temps, això ja ens provoca que surtin més malalties i, a més, no tenim una qualitat de vida tan bona com tenien els nostres avantpassats" ha recordat Saravia.

L'11a Caminada contra el càncer tindrà lloc el pròxim 27 d'octubre amb sortida a la plaça del Poble (11 hores). Sense canvis en el recorregut, el traçat de 3,7 quilòmetres preveu passar per les parròquies centrals amb la incògnita de si es passarà per l'aparcament del Falgueró o per davant de l'hospital. "Tot dependrà de si el comú d'Escaldes-Engordany ja ha instal·lat la grua o no" ha comentat Saravia. Pel que fa a les inscripcions, es realitzen mitjançant la compra de la samarreta oficial de la cita, enguany dissenyada amb un color blanc per simbolitzar la puresa. Les samarretes es poden adquirir a partir d'aquest dimecres a la secció d'atenció al client de Pyrénées (4a planta) i el preu s'estableix a partir de la donació que vulgui realitzar cada persona.

Durant la roda de premsa, el president de l'associació, ha declarat que el Govern "últimament ens té maltractats" a causa de la marxa endarrere amb la unitat de radioteràpia. Les xifres, segons l'estudi de la doctora Cristina Royo, demostren que l'any 2023 va haver-hi uns 407 casos nous de càncer al país, dades que han de ser "més que suficients" segons ha declarat Saravia.