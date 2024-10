Adjudicades les obres de condicionament de l'EFPEM per 259.271 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les noves obres de condicionament de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) costaran 259.271,02 euros, després que el Govern hagi aprovat aquest dimecres l'adjudicació a l'empresa AC Construccions. El termini d'execució s'allargarà fins els quatre mesos de durada. L'EFPEM s'ubicarà a l'antic Centre de la natura de la Cortinada a Ordino, el que permetrà "la proximitat a les muntanyes i pistes d'esquí, cosa que facilita l'accés a les formacions pràctiques". A més, es donarà una nova vida a un edifici sense ús, segons informa el comunicat de l'executiu. Entre les actuacions de condicionament, previstes al projecte, destaca l'habilitació d'una aula, una sala d'exposicions i un magatzem, a la planta baixa de l'edifici. Al pis superior es construiran tres aules i una biblioteca.

Millores al refugi de l'Illa

El refugi guardat de l'Illa també passarà per un procés d'obra i millora. Aquest dimecres el Govern ha aprovat l'adjudicació per renovar les bateries del sistema elèctric fotovoltaic, per un muntant total de 30.683,82 d'euros a l'empresa Tècnics d'Instal·lacions, SA (TECNISA).

Plans de recuperació de fauna

L'àguila daurada, el trencalòs i el voltor negre entren en en pla de recuperació que el Govern vol iniciar per a espècies en perill d'extinció. D'aquesta manera, l'executiu ha aprovat la licitació "per tal d’aturar la regressió generalitzada que han sofert aquestes espècies i augmentar-ne

els efectius poblacionals".