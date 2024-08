L'EFPEM es trasllada a la Cortinada

L’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) tindrà nou emplaçament en uns mesos. El Govern ha convocat el concurs per licitar els treballs de condicionament del que havia estat el Centre de natura de la Cortinada perquè aculli les aules del centre que ara està ubicat també a Ordino, al Centre de tecnificació. L’edicte es va publicar al darrer BOPA i les empreses interessades tenen de termini fins al 26 de setembre a les 17 hores per presentar l’oferta a través de la plataforma de contractació pública. El termini de les obres un cop s’adjudiquin s’ha calculat en quatre mesos i amb un pressupost estimat de 217.000 euros.

Simulació dels espais un cop es facin els treballs.MTU

Les dependències de l’EFPEM ocuparan la planta baixa i la primera planta de l’edifici que està catalogat com d’interès cultural per part de Patrimoni, una protecció que marca els treballs ja que l’afectació sobre l’edificació ha de ser mínima. Una de les particularitats és que es tracta d’un espai amb poca entrada de llum de l’exterior i que farà necessari buscar solucions alternatives perquè el valor patrimonial impedeix fer noves obertures a les façanes o a la coberta. La memòria arquitectònica del projecte en proposa algunes, com ara divisòries interiors que siguin permeables a la llum i que permetin alhora l’aïllament de les aules. Perquè tal com recull el plec de bases, les obres s’enfoquen a un canvi d’ús que consisteix a adaptar els espais d’exposició a les necessitats d’un centre formatiu. En total, s’ha d’intervenir en una superfície de 151 metres quadrats a la planta baixa i una mica superior (168,4 metres quadrats) a la primera planta. La memòria recull també que ja es compleix amb criteris d’accessibilitat, amb un elevador i banys adaptats.

Amb la reforma, la planta baixa ha de tenir un espai de magatzem, un altre per a exposicions i una aula, a banda d’una recepció i els banys. A la planta primera se sumaran tres aules més i una biblioteca. La candidatura territorial de Demòcrates a les eleccions generals passades ja duia la proposta que ara es materialitza al programa argumentant la necessitat d’espais de l’escola però també la de posar en valor el patrimoni arquitectònic i donar vida al poble ordinenc. Així mateix, l’edifici fa part del llegat que el Govern va rebre de Casa Rossell i s’hi va fer una primera actuació per ubicar-hi el Centre de natura que va acabar caient en desús.