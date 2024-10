Acord per ubicar el centre de salut mental a l’edifici Ròdol d’Escaldes

Solució final consensuada per al polèmic trasllat de les consultes ambulatòries de salut mental a l’edifici Ròdol d’Escaldes-Engordany. La comunitat de veïns i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària van arribar aquest dilluns a un acord. El SAAS, finalment, ha cedit a la demanda dels veïns, que es negaven a coincidir físicament al vestíbul de l’edifici amb els pacients de les consultes de salut mental d’infants i adolescents, previstes a la primera planta del bloc. El pacte, doncs, satisfà, bàsicament, la comunitat.

“Ens oposàvem al fet que un equipament públic s’integri en un espai privat”

Manel González, President de la comunitat de veïns



Pel que fa a les consultes per a adults i als espais de la Unitat de Conductes Addictives (UCA), la ubicació d’aquests dos equipaments no va suposar mai un problema perquè l’entrada sempre s’havia previst separada del pas de la comunitat. Serà, justament, per aquest accés separat (el que queda a la part alta del carrer de Fiter i Rossell) per on entraran, finalment, els nens i joves, que, en un primer moment, havien d’accedir-hi pel vestíbul. Com que l’accés de Fiter i Rossell correspon a la planta -1, els pacients que hagin de pujar al primer pis ho faran a través d’un ascensor directe privat que ja estava construït prèviament i forma part de les oficines de Crèdit Andorra instal·lades a l’edifici (l’entitat bancària ha llogat els espais al SAAS).

“Podem parlar d’estigmes, però també hem de valorar la privacitat dels malalts”

Sandra Cano, Presidenta de l’ADJRA



El SAAS va enviar ahir un comunicat informant de l’acord assolit. La parapública expressa el compromís de materialitzar “la connexió” dels dos locals i fa valdre el trasllat de les consultes a l’edifici Ròdol: “El nou dispositiu d’atenció ambulatòria de salut mental representarà una gran millora respecte a les instal·lacions actuals”. La planta soterrània suposa un espai de 660 metres quadrats i la primera planta té una àrea de 330 metres quadrats. Al comunicat, el SAAS subratlla la “bona predisposició i col·laboració” de les parts.

DEFENSAR LA PRIVACITAT

Manel González, president de la comunitat de veïns i professional de la medicina (és anestesista), reconeix que els residents senten “satisfacció” davant la solució alternativa trobada. Un acord que compleix amb el que reclamaven: evitar que els pacients passin per “l’espai comunitari”, protegir la privacitat. “Ens oposàvem al fet que un equipament públic s’integri en un espai privat. Hem defensat la nostra intimitat. Avís per a navegants”.

Malgrat que encara falta signar el document que acredita l’acord, González sosté que “no s’ha de tòrcer res si tothom compleix amb el que es va dir a la reunió [a la qual van assistir una enginyera del SAAS i el director econòmic, Luis Buendía]”. Així, amb aquesta solució consensuada, el malestar veïnal s’acaba.

Ara bé, segons el president de la comunitat, comunicativament, el trasllat no s’ha gestionat de la millor manera: “Hem destinat massa temps a l’assumpte. Més d’onze mesos. Si ens haguessin informat del projecte des de l’inici, ara no estaríem així. Fins ara, no ens n’havien explicat res. Això és el que més ens ha molestat”. No nega, però, que buscar una alternativa ha estat “un detall” per part del SAAS. Les obres d’adaptació dels espais, pressupostades en 1,2 milions d’euros, ja han arrencat. Aquests dies s’acumula material a l’accés de Fiter i Rossell.

Quant a la percepció que s’ha pogut donar de les persones amb patologies de salut mental arran de la polèmica, Sandra Cano, presidenta de l’Associació en Defensa del Jovent en Risc (ADJRA), expressa que des de l’entitat estan “contents que sigui una realitat que hi hagi aquesta unitat i que també hi hagi hagut una entesa entre la comunitat i el ministeri de Salut”. “Podem parlar d’estigmes, però també hem de tenir en compte la privacitat dels malalts. Es poden obrir molts debats”. El servei extern de salut mental del SAAS atén anualment uns 5.000 pacients.