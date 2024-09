Els veïns del Ròdol lamenten que se'ls acusi d'estigmatització

El SAAS i els veïns de l’edifici Ròdol d’Escaldes-Engordany es reuniran aquest vespre per desencallar el polèmic trasllat de les consultes externes de salut mental al bloc. Manel González, president de la comunitat de propietaris, assegura que el focus del malestar és la previsió de trànsit de pacients que es viurà a l’edifici i subratlla que l’oposició dels residents no va lligada a l’especialitat de les consultes en qüestió: “Ens estan posant al peu dels cavalls. Ens acusen d’estigmatització. Ens és igual el que posin. Tant és la disciplina mèdica. El que demanem és que hi hagi un accés independent del vestíbul. Si fan això, s’ha acabat el tema”.

Aquest accés adjunt ja està previst per a les consultes d’adults i la Unitat de Conductes Additives. La coincidència física només es donaria en el cas de les consultes infantils i juvenils, projectades a la primera planta. González lamenta que la comunicació ha estat escassa i tardana: “Totes les reunions les hem hagut de demanar nosaltres. El ministeri no ens n’ha ofert cap. Fa onze mesos que esperem informació”.

La comunitat va enviar una carta al SAAS demanant detalls del projecte al juny i la resposta informativa va arribar el 28 d’agost. A banda, el ministeri va signar l’adjudicació de les obres el 22 de juliol i els veïns van reunir-se amb la ministra el 26 de juliol. “Això no és Veneçuela, però sembla que el trasllat es farà sí o sí. Nosaltres anirem on calgui anar. Qualsevol malalt té drets, però nosaltres, com a residents, també en tenim”, afegeix González, que apunta que “sempre hem tingut la voluntat de col·laborar”.