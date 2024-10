La cisterna de la fuita de gasoil tenia la placa de control caducada

La cisterna a través de la qual es va produir el vessament de gasoil al riu Madriu la setmana passada no tenia la placa identificadora actualitzada. Així ho ha comunicat el ministre de Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Guillem Casal, aquesta tarda durant la presentació a la premsa d’una cabana heliportable que permetrà millorar les condicions de pernoctació al vaquer de la vall del Madriu.

Casal ha assenyalat que el dipòsit afectat no comptava amb l’adhesiu que acredita haver passat una inspecció favorable: “La cisterna no tenia la placa a dia”. És aquesta placa la que ha de marcar si s’han superat les inspeccions. Tot i així, el ministre ha remarcat que la recàrrega –el detonant de la fuita– es podia fer: “Que no hi hagi placa no significa que el dipòsit no es pugui recarregar. Si l’operari que ha de fer aquesta feina, arriba i veu l’etiqueta caducada, pot fer la recàrrega perquè el reglament així ho marca. Ara bé, es tracta d’una recàrrega especial que s’ha de fer sota unes condicions de control, ben determinades, i sota la responsabilitat del mateix operari de l’empresa”. Ahir, Casal ja va detallar la quantitat total que admet la cisterna (15.000 litres) i la quantitat de la recàrrega (4.400 litres). Es calcula un vessament de més de 13.000 litres.

“Estem recuperant, Indústria i Medi Ambient conjuntament, la informació per acabar d’analitzar el plec de càrrecs i a partir d’aquí determinar si la recàrrega es va fer complint el reglament o no”, ha afegit Casal, que ha remarcat que la supervisió de l’estat de la cisterna és una competència d’Indústria, és a dir, del ministeri d’Economia.