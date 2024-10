Pirineu Viu convoca una manifestació a la Seu d'Urgell el 6 de desembre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Pirineu Viu ha anunciat una "manifestació de país" des del mirador de la Creu de Guils, al port del Cantó, el 6 de desembre a les 18 h. La mobilització està convocada per 30 col·lectius pirinencs i obeeix a una crida per "denunciar que el Pirineu està al límit", pel que fa a l'habitatge.

La nova plataforma addueix que "al Pirineu hi ha un llit turístic per cada habitant" i considera "inacceptable que un 60% d’habitatge sigui segones residències". Nuria Ferrando, una de les portaveus de Pirineu Viu ha explicat que "jovent del Pirineu es veu obligat a anar a estudiar a fora" i que, "un cop acaba els estudis, difícilment pot tornar a casa perquè l’oferta laboral és precària al voltant del turisme i el preu de l’habitatge està disparat".

La manifestació també compta amb el suport de la Coordinadora per l'Habitatge Digne d'Andorra i segons la plataforma "el problema de l'especulació immobiliària i urbanística a Andorra és molt greu". Un fet que, directament, implica que els treballadors i treballadores "hagin de marxar cap a l'Alt Urgell i en conseqüència el preu dels habitatges al nord de l'Alt Urgell augmenta". Segons Ferrando serà una convocatòria "multitudinària, combativa, familiar i festiva" on hi haurà actuacions artístiques durant el dia i concerts que es realitzaran a la nit.