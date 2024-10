Pirineu Viu no es planteja “en principi” els talls de carretera

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Pirineu Viu es va presentar en societat fa dues setmanes i avui anunciarà la primera “gran mobilització” per denunciar la problemàtica en què es focalitzaran en primer terme: “L’encariment del preu de l’habitatge a causa de la pressió turística i l’especulació urbanística al Pirineu”. Precisament l’única entitat andorrana que s’ha integrat per ara al col·lectiu és la Coordinadora per l’Habitatge Digne i en una conversa amb el Diari una de les integrants de Pirineu Viu, Marta Ramírez, avança que el que reclamen està “en la línia” del que es reclama des d’Andorra: “Regular el preu de compra, limitar el preu del lloguer i crear habitatge públic”. Els detalls de com serà aquesta gran mobilització s’anunciaran aquest migdia però Ramirez avança sobre les protestes que “seran bastant contundents i volem que serveixin per tensar el territori i posar de manifest el problema de l’habitatge”. Aclareix, però, que “sabem que des d’Andorra hi ha hagut una mica de rebombori per la possibilitat de convocar talls de carretera, que ara sembla que estan demonitzats. En principi, no plantegem fer-ne”.