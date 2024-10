El dispositiu de neteja al riu es manté

Publicat per Dolors Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Medi Ambient manté el dispositiu de neteja d'hidrocarbur cinc dies després del vessament al riu Madriu. La màquina instal·lada dijous i que separa l'hidrocarbur de l'aigua per després retornar l'aigua neta al riu ha estat funcionant tot el cap de setmana i un camió d'una empresa especialitzada també s'hi desplaça al matí per participar en la neteja. A més, continua instal·lada la barrera de contenció que absorveix el gasoil. El dispositiu es matindrà fins que es detecti presència del líquid contaminant al riu. Com que la fuita va arribar al subsòl, continua emanant al riu.