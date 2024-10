Una màquina fa neteja continua de l'aigua afectada pel vessament de gasoil

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La neteja de l'aigua del riu Madriu contaminada pel vessament de gasoil de dimarts s'ha començat a fer amb el suport d'una màquina, segons ha informat Govern. L'aparell permet treballar de manera continua per xuclar l'aigua del riu, separar l'hidrocarbur i tornar a abocar l'aigua neta en un procés més ràpid que el que es feia inicialment des de camions de manera puntual, han destacat des de Medi Ambient.

La màquina es va instal·lar ahir a la zona del pont de la Tosca on es troba la barrera de contenció de l'hidrocarbur que segueix absorvint el gasoil. El ministeri de Medi Ambient ha informat que la feina de contenció està funcionant i s'ha notat una millora en l'olor, que ja no es nota tant, tot i que remarquen que "encara hi ha hidrocarbur al riu".

El ministeri assenyala que les tasques de neteja continuaran de manera ininterrompuda i és "imprevisible" avançar quan poden durar perquè continua sortint líquid contaminant. Els tècnics exposen que la pèrdua de gasoil per la fuita de la cuba que es va carregar dimarts a un edifici de la carretera d'Engolasters va provocar filtracions al subsol i el que va arribar inicialment a l'aigua va ser el líquid que va emanar de la roca. El que suposa que encara hi ha hidrocarbur que ha d'anar emanant i sortint cap al riu.

Medi Ambient treballa a més en la investigació per esbrinar les causes de la fuita de la cuba d'edifici d'on van sortir uns 4.400 litres de gasoil. El primer pas és obrir expedients a la comunitat de veïns del bloc de pisos i al distribuïdor que va carregar el dipòsit amb l'hidrocarbur. Les dues parts han de respondre al requeriment que els fa el ministeri per explicar l'estat de la cuba, les revisions que pugui haver passat, com es va fer la càrrega de carburant i totes els elements que contribueixen a determinar el que va succeir i qui n'és el responsable.

Pel que fa a l'afectació del vessament al medi, els tècnics no han detectat visualment cap impacte en la flora i la fauna però insisteixen que per la gran quantitat de gasoil que es va abocar al riu Madriu i que va baixar pel riu Valira "n'hi ha d'haver afectació". I incideixen que per exemple per a les truites podia ser menor perquè l'hidrocarbur estava en la zona més superficial del riu i elles es mouen per zones a més profunditat.