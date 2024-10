La Generalitat no troba gasoil al Segre i tanca la investigació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La fuita de 4.400 litres de carburant que va afectar ahir els rius Madriu i Valira finalment no ha traspassat a Catalunya. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va anunciar ahir que dona per tancada la investigació sobre el vessament, ja que no va detectar presència de combustible a la zona on el riu Valira conflueix amb el Segre. Els tècnics de l’ACA van considerar que, passades 24 hores des de l’inici del vessament, l’hidrocarbur ja hauria d’haver traspassat a aigües catalanes, però després de realitzar diverses inspeccions i no detectar la presència de gasoil van donar per tancada la recerca pels volts de les dues de la tarda. En conseqüència, l’agència va avisar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) perquè desactivi l’avís preventiu que es va traslladar a diversos pobles de l’Alt Urgell.