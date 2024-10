Les empreses privades no estan obligades a donar informació a l’Agència d’Intel·ligència de la Dada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses del sector privat no estan obligades a proporcionar informació a l’Agència d’Intel·ligència de la Dada en virtut d’una norma jurídica o marc legal específic, segons ha respost aquesta tarda el Govern a les preguntes formulades per la consellera socialdemòcrata, Susanna Vela. L'activitat de l'agència serà pedagògica i consultiva, enfocada en donar suport a les empreses, per aquest motiu, la informació que es rebi d'aquestes, serà voluntària i la gestió de l'informació serà responsabilitat de l'ens privat.

En les respostes, es destaca que la relació entre l’Agència d’Intel·ligència de la Dada, l’Oficina d’Intel·ligència de la Dada i l’Agència de Protecció de Dades (APDA), responsable exclusiva de la protecció de les dades personals, es fonamentarà en una col·laboració estreta i el compliment rigorós del marc legal vigent en matèria de protecció de dades. En aquest nou entorn, el Departament d'Estadística, continuarà exercint un paper clau en la gestió, optimització i governança de les dades, i millorarà la seva capacitat per garantir la qualitat de les dades estadístiques.

El full de ruta de la nova agència s'ha estructurat en tres fases, on es començarà per l'enteniment de la situació i l'arrencada del servei, seguit del desplegament del model de govern de dades als organismes i la millora contínua de l'Agència d'Intel·ligència de la Dada.

En l'actualitat, l'agència no disposa encara de recursos, però està previst incorporar-ne properament, segons informa Govern. Per la seva banda, l'Oficina d'Intel·ligència de la Dada estarà formada per un responsable i un cap de projectes, tal com Govern havia esmentat anteriorment.