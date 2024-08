Nova agència del Govern per avançar en la digitalització

Un dels acords del Consell de ministres celebrat ahir va ser la creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada. Marc Rossell, secretari d’estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, va desgranar els detalls d’un organisme nascut per “avançar en la digitalització del país”. La materialització de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada arriba ara, però, tal com va precisar Rossell, el cap de Govern ja va apuntar-ne l’arribada durant el discurs d’orientació política.

L’agència ha de servir per “endreçar la dada” i creuar-la amb la intel·ligència artificial. És a dir, que la informació ben reglada (“única i fiable”) pugui millorar l’efectivitat de les eines de la intel·ligència artificial. Els principals objectius de l’organisme són: donar una resposta als reptes derivats del govern de la dada (control i ús), definir les bases i les eines per a l’explotació de les dades i incrementar-ne la seva qualitat (més fiabilitat). L’Agència d’Intel·ligència de la Dada també ha de ser útil per poder “disposar d’unes dades consistents i generadores de valor tant per a la societat com per a les empreses i l’administració”.

Les accions de suport de l’agència se centraran a col·laborar amb entitats i empreses del Principat. Un símil que va apuntar el secretari d’estat va ser el de l’Agència de Ciberseguretat: “És el mateix model. El que pretenem és informar totes les empreses i organismes sobre la qualitat de la dada i sobre els aspectes de la intel·ligència artificial. Ho farem establint procediments i metodologies de treball”.

Un exemple exposat per Rossell sobre els beneficis del nou organisme és el de no haver de presentar l’assegurança en paper quan hàgim de passar la ITV: “Una de les finalitats de l’agència és treballar amb les asseguradores per tenir la informació actualitzada i que no calgui demanar-la al titular del vehicle”. L’agència també ha d’agilitzar els canvis de residència o de domiciliació bancària.

Complementàriament, també s’ha creat una Oficina d’Intel·ligència de la Dada per “treballar la dada des del mateix Govern i garantir l’activitat estadística”. El pressupost inicial assignat a l’Agència d’Intel·ligència de la Dada és de 100.000 euros. Amb el mateix import arrencarà també l’Oficina d’Intel·ligència de la Dada.

COMUNITAT ARGENTINA

La ministra Marsol no descarta reunir-se amb Argentinos en Andorra per tractar la situació de la comunitat: “Si necessiten informació sobre el reagrupament, els donarem totes les indicacions”.

VEROLA DEL MICO

Marsol va transmetre “tranquil·litat absoluta” amb relació a lAa verola del mico. “Avui a Andorra no n’hi ha cap cas. L’any passat n’hi va haver un. Es fan els seguiments i tenim vacunes”.

QUALITAT DE L’AIRE

A causa dels incendis al Canadà i l’arribada del fum, Marsol va anunciar una millora de les condicions climàtiques: “Si hi hagués hagut una necessitat d’alerta, des de Salut n’hauríem informat”.