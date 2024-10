Andorra celebra el Dia internacional de la gent gran

Missa solemne per celebrar el Dia de la gent gran a Sant JuliàComú de Sant Julià de Lòria

Des del 1991, l'1 d'octubre se celebra el Dia internacional de la gent gran, i el Principat també s'ha sumat, com cada any, a la iniciativa. Sant Julià de Lòria ha celebrat una missa solemne amb la participació de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, i un dinar de celebració, que ha aplegat un centenar de padrins de la parròquia.

Per la seva banda, la capital ha organitzat la jornada internacional sobre els reptes de l'envelliment, i aquesta tarda es durà a terme l'obra de teatre 'Els fills, els nets, i la mare que els va parir'.

El Consell General ha rebut, aquest matí, una representació de la federació de gent gran del Principat, que han pogut visitar la Casa de la Vall acompanyats dels síndics generals i han mantingut una reunió amb la Sindicatura que ha servit per traslladar les seves demandes per assolir una millor qualitat de vida per la gent gran d'Andorra.