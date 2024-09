Sant Julià proposa una quinzena d'activitats per la 7a Setmana de la gent gran

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria torna a homenatjar les persones de la tercera edat organitzant la 7a Setmana de la gent gran. Per celebrar el Dia internacional de la gent gran, el dimarts 1 d'octubre, la corporació comunal juntament amb l'Associació de la Gent Gran de Sant Julià de Lòria, han programat al voltant d'una quinzena d'activitats dirigides a aquest col·lectiu amb l'objectiu de fomentar hàbits i l'embelliment saludable. Entre el 30 de setembre i 5 d'octubre els padrins i padrines de la parròquia podran gaudir d'una oferta variada en iniciatives esportives, socials, culturals i intergeneracionals.

"El nostre objectiu és posar en valor a les persones grans en un acte d'homenatge", ha afirmat la consellera de Social del comú de Sant Julià de Lòria, Eva Ramos. En total, es portaran a terme catorze activitats variades amb la finalitat de "fomentar hàbits, un embelliment saludable i perquè totes les persones grans se sentin actives", ha manifestat Ramos. Per poder desenvolupar el programa d'enguany s'ha fet un treball conjunt amb l'Associació de Gent Gran per buscar "dinàmiques innovadores i atractives tenint en compte totes les preferències", ha detallat Ramos.

Aquest esdeveniment no deixa de ser un homenatge "per agrair a la nostra gent que hagin contribuït amb tot el seu esforç a la societat que tenim actualment", ha declarat la cap del departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana, Montse Cobo.

La primera activitat que es portarà a terme serà un pitch and putt a l'Ordino Golf Club, el dilluns 30 de setembre. Es tracta d'una novetat perquè "no s'havia fet mai", ha esmentat Cobo. Aquest mateix dia també tindrà lloc un taller de teràpia amb animals, pel qual també anirà adreçat als usuaris del Centre Major i del servei de teleassistència domiciliària de la Creu Roja Andorrana.

El dimarts 1 d'octubre, el dia internacional de la gent gran, la idea és que "sigui la festa gran" de la setmana, ha esmentat la consellera de Social. Per això s'ha optat per fer un dinar de celebració en el restaurant Coma Bella, que tindrà un cost de 15 euros, i després hi haurà ball. Abans de l'àpat, se celebrarà una missa amb la participació de l'ONCA. Pel que fa a la resta de dies, l'oferta serà variada. Per exemple, es realitzarà aquagym, ioga en cadira, un taller de cuina, un Escape Room o una xerrada sobre internet.

Destaquen també dues activitats intergeneracionals que permetrà que els padrins i els infants es relacionin entre ells. "Creiem que aquest tipus d'activitats s'han de potenciar molt perquè tant pels avis com pels nens és una bona manera d'interrelacionar-se i de fer coses plegats", assegura la presidenta de l'Associació de la Gent Gran de Sant Julià de Lòria, Paqui Barbero. Dimecres 2 d'octubre hi ha previst el contacontes, pel qual les persones de la tercera edat que ho vulguin podran explicar contes als infants de la Ludoscola. També es farà una sessió de cinema, el dijous 3 d'octubre, amb el film 'Nuestro último verano en Escocia', una "pel·lícula molt entranyable" que podran veure els dos col·lectius, ha descrit Barbero. Totes les activitats seran gratuïtes, excepte el dinar de celebració del dimarts.