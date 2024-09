Lladós defensa la tasca constructiva de Souque amb el sector financer

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Finances, Ramon Lladós, respon a la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, que "la cooperació de la secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals (SEAFI), dirigida per la secretària d'Estat Noelia Souque, amb el sector financer és constructiva, intensa i satisfactòria per a totes les parts". D'aquesta manera, destaca que "no té constància de cap queixa per part del sector bancari" sobre l'actuació de Souque. Així, nega que tal com apuntava Montaner hi hagi unes "relacions tenses" entre la secretària d'Estat i els bancs.

Lladós explica en la seva resposta escrita publicada al butlletí del Consell General que la secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals manté reunions de manera periòdica amb Andorra Banking per tractar aspectes d'interès per al sector. "Concretament, per tal d'impulsar els assumptes financers, la SEAFI va crear el grup de treball de serveis financers el setembre del 2023, grup que ha mantingut més d'una desena de reunions fins ara, per poder consultar directament tots els actors del sector, recollir les seves posicions i consensuar les propostes legislatives", explica el titular de Finances. I en el cas específic de l'acord monetari, es manifesta que s'ha fet un "progrés considerable" en el darrer any i que diverses iniciatives legislatives han estat "consensuades" amb el sector.

El grup parlamentari d'Andorra Endavant va formular, a finals del mes de juny, una pregunta al Govern en la qual qüestionava la tasca que està duent a terme la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noelia Souque.