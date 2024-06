Andorra Endavant arremet contra la conducta de Souque

El grup parlamentari Andorra Endavant ha formulat una pregunta al Govern en la qual qüestiona la tasca que està duent a terme la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noelia Souque. Encara més, en el comunicat es refereix a “les queixes rebudes d’una part del sector bancari del país pel comportament de l’actual secretària d’Estat que podria comprometre la necessitat d’entesa” per preservar l’estabilitat i la confiança necessàries per a la transposició de “l’acord monetari UE” adaptat a Andorra i per al bon funcionament del sistema bancari.

Fonts del grup van explicar ahir que també s’han rebut queixes de funcionaris “amargats per Souque pel seu tracte poc adient”. Les mateixes fonts van afegir que els bancs, per prudència, “difícilment admetran aquest malestar i van fer referència a altres nomenament que, segons AE, han estat polèmics, com “Ferran Costa com a ambaixador” i la cap de Protecció de Dades, Resma Punjabi, “que s’està quedant sense personal”. Des del grup s’apunta que només es posa aquesta qüestió “sobre la taula perquè estem conveçuts que el Govern ho sap”. En el comunicat, s’assenyala que s’ha d’apostar per “unes relacions positives i constructives entre les institucions governamentals i el sector bancari, essencials per al creixement econòmic i la reputació internacional”.