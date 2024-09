El dèfici de la CASS s'enfila a 15,7 milions fins al juny

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La branca general de la CASS registra un saldo negatiu de 15,7 milions d'euros en els primers sis mesos de l'any, segons els comptes aprovats ahir pel consell d'administració. Els ingressos provinents de les cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi i les derivades de pensions i baixes sumen 95,9 milions i les despeses per prestacions als assegurats arriben a 111,6 milions.

La parapública destaca que les ingressos augmenten un 8,9% en comparació al mateix període de l'any passat i en el cas de les despeses la pujada és molt més elevada, d'un 12,5%, el que ha enfilat el dèficit de la Seguretat Social que en el primer trimestre s'havia quedat en 4,4 milions. Les xifres del 2023 en els primers sis mesos arrossegaven un dèficit sanitari d'11,4 milions, que era inferior alls 18,7 milions de l'any anterior.

El que registra dades positives és la branca de jubilació. El balanç fet públic per la CASS indica que s'han ingressat 106 milions per les cotitzacions dels afiliats i les pensions abonades han ascendit a 84 milions, el que deixa 22 milions acumulats per a pagar jubilacions. Els comptes de les pensions corresponen a 102,4 milions rebuts de cotitzacions de treballadors i autònoms i al pagament de 80,4 milions en jubilacions. La Seguretat Social ha pagat a més 3,6 milions en pensions no retributives i ha rebut la mateixa quantitat del Govern, que és qui finança aquests pagaments.

El consell d'administració informa que al juny hi havia 45.400 assalariats, un 2,6% més que un any abans; i el nombre d'autònoms era de 8.626 persones, que representen un 3,5% per sobre del primer semestre del 2023. La xifra d'assegurats indirectes fins al juny era de 18.281 i hi havia 2.572 pensionistes depenents de la branca general, amb una disminució del 3,7% en comparació amb el mateix període del 2023.

La branca de jubilació ha augmentat un 3,9% la xifra de pensionistes, amb 17.021 beneficiaris d'una prestació per retir. La taxa de dependència es manté estable respecte al juny anterior amb 3,04 assegurats actius per cada pensionista, indica la CASS.