La CASS registra un dèficit de 4,4 milions durant el primer trimestre

La Caixa Andorrana de Seguretat Social ha tingut un dèficit de 4,4 milions el primer trimestre del 2024. L’entitat ho va comunicar ahir després de la reunió del consell d’administració. Els ingressos han augmentat un 9,6% respecte del mateix període de l’any passat; en total, els beneficis per cotitzacions han sumat 44,7 milions. Les cotitzacions per prestacions econòmiques –pensions i baixes– han sumat 4,5 milions.

Pel que fa a les despeses, aquestes han augmentat un 15% respecte al primer trimestre del 2023. El pagament de prestacions sanitàries ha arribat als 34,8 milions, un 16,7% més que el 2023. Les despeses de prestacions econòmiques han estat de 18,8 milions, un 12,1% més que el primer trimestre del 2023. Així, el balanç de despeses i guanys reflecteix un dèficit de 4,4 milions d’euros durant els primers mesos del 2024.

D’altra banda, les despeses en prestacions de la branca de jubilació de la CASS s’han incrementat un 10,5% durant el primer trimestre de l’any en comparació amb el mateix termini de l’any passat. Segons es desprèn de les dades financeres validades pel consell, entre els mesos de gener i març les despeses de les pensions contributives han sumat 39,6 milions d’euros, un 11,2% més respecte del primer trimestre del 2023, mentre que les despeses de pensions no contributives han arribat fins als 1,8 milions, un 0,4% més.

Pel que fa als ingressos de la branca de jubilació, aquests han augmentat un 9,3%. El total d’ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi han sumat un valor de 51,5 milions d’euros, el total d’ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques per pensions i baixes han estat d’1,3 milions i les transferències del Govern per finançar pensions no contributives han arribat als 1,8 milions.

La CASS també va informar que durant el primer trimestre el nombre d’assalariats ha augmentat un 2,7%. Al març consten 49.192 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 2,7% més de les que hi havia registrades el març del 2023.