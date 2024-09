273 empreses s'han afegit al programa de digitalització empresarial

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de digitalització d'empreses del Govern ja suma 273 empreses des de la seva posada en marxa a finals del 2022. Les empreses adherides al programa han augmentat exponencialment des del juny, on se n'han afegit fins a 103 durant l'estiu, el que suposa el 60% del total de les empreses. Aquesta demanda ha provocat l'esgotament de la partida inicial prevista per aquest any, que era de 286.460 euros. Per aquest motiu, el Govern ha decidit, en reunió de consell de ministres, incrementar la partida pressupostària en 260.000 euros més, el que eleva el pressupost pel programa fins als 546.460 euros.

El 5 de juny, l'executiu va oferir un nou servei de subvencions per a la implementació de solucions de digitalització, i, segons el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, és el que ha provocat aquest augment d'empreses que s'han adherit al programa. De les 103 empreses que s'han inscrit al llarg de l'estiu, 58 han demanat estrictament els serveis vinculats a les noves ofertes que es van posar en marxa al juny, entre els quals destaquen el desenvolupament de la pàgina web amb botiga en línia, el posicionament web o la ciberseguretat.

Rossell ha explicat que es preparen noves accions comunicatives per difondre el programa a possibles empreses beneficiàries, així com el reforç del catàleg de serveis que ofereix la pàgina web del programa per ser més accessible i atractiva.

El Govern va presentar el programa de digitalització d'empreses el 22 de juny del 2022, amb l'objectiu d'impulsar la digitalització a les empreses andorranes a través d’assessoraments, subvencions i avals. En aquell moment, el decret aprovat pel Govern preveia un total de 287.000 euros per a subvencions directes i 1,7 milions d’euros destinats a crèdits per executar els projectes de digitalització.