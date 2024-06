Govern destinarà 250.000 euros en subvencions a empreses per la digitalització

Aquest dilluns s'ha anunciat que les empreses podran optar a paquets que han de servir perquè els sigui "més fàcil" fer un primer pas per a la digitalització, ja que es tracta de "paquets més personalitzats" pensats per a sectors i amb solucions concretes. A banda de facilitar aquest primer pas a la digitalització, el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha remarcat que aquest és un aspecte sobre el qual, precisament, encara cal incidir per millorar en aquest índex europeu. Rossell confia que es faci "taca d'oli" i que el "boca-orella" funcioni perquè cada vegada siguin més les que s'animin a implementar les noves tecnologies. El programa compta aquest any amb una partida de 250.000 euros.

Així, les empreses podran optar a sol·licitar una subvenció directa per a la contractació de serveis digitals bàsics per a cada sector (comerç, hostaleria, restauració i despatxos professionals), i també es plantegen programes transversals. Les ajudes aniran dels 6.000 euros per a microempreses (d'un a cinc treballadors) fins als 3.000 euros per a grans empreses (més de 100 treballadors). El comerç podrà optar a ajudes per a la digitalització de la gestió interna i la venda en línia; l'hostaleria per al programari de gestió, l'atenció al client, les reserves en línia i el sistema de gestió d'ingressos; la restauració, per a la digitalització de la gestió interna; i els despatxos professionals per als documents digitals, la gestió digital, la digitalització de processos i l'analítica de dades. Rossell ha incidit en la necessitat d'acompanyament al teixit empresarial i així, ha puntualitzat que aquesta actualització del programa de digitalització d'empreses (PDE) anirà acompanyada d'una comunicació porta a porta perquè totes les empreses puguin conèixer les novetats.

L'índex europeu

Andorra ha passat en només quatre anys del 26è a l'11è lloc en l'índex europeu d'economia i societat digital (DESI). Això suposa que a hores d'ara se situï per "sobre de la mitjana europea" un objectiu que es perseguia per al 2023 i que s'ha "aconseguit amb escreix", tal com ha valorat el secretari d'Estat de Transformació Digital, que ha presentat els resultats.

D'aquesta manera, tal com ha manifestat Rossell, Andorra ha passat d'estar "a la cua dels països europeus" a situar-se per sobre de la mitjana i continua avançant perquè el 2030 es pugui aconseguir un vuit sobre deu en maduresa digital. El secretari d'Estat ha manifestat que aquest índex serveix per tenir "una visió del panorama europeu" però també és una base per definir polítiques i objectius. L'indicador valora quatre dimensions i 32 indicadors. Així, quant a la primera dimensió, les competències digitals, cal destacar que Andorra era 29a el 2019 i que ara és quarta i sobresurt en dos indicadors en què és primera: en ús d'internet i en ciutadans amb titulacions en TIC. Quant a la segona dimensió, la d'infraestructures digitals, Andorra manté la primera posició que ja tenia el 2019 i destaca la cobertura en fibra òptica i l'espectre 5G. Pel que fa a la dimensió de la digitalització de les empreses, es passa del lloc 28 del 2019 al 21 del 2023, és a dir, que encara s'està "lleugerament per sota de la mitjana europea". En certs aspectes com les xarxes socials o el volum de comerç electrònic s'està per sobre de la mitjana, però Rossell ha remarcat que és un dels apartats en què encara hi ha més marge de millora com en la quarta dimensió, la de digitalització de serveis públics en què es passa del 30è lloc al 27è en quatre anys. Andorra està per sobre de la mitjana europea en aspectes com l'accés als historials mèdics, però també té marge de millora.

En general, Rossell ha manifestat que "el balanç és molt positiu", ja que "Andorra ha assolit un índex per sobre de la mitjana europea en només quatre anys" i perquè es troba per sobre de la mitjana en setze dels 32 indicadors. A més, ha valorat que el Principat continuï sent "líder europeu en infraestructures de telecomunicacions" i que sigui quart en competències digitals. També ha subratllat el 'top 1' en sis dels indicadors i el 'top 10, en quinze i que es millori en 30 dels 32 marcadors. El secretari d'Estat ha incidit que precisament accions que s'estan impulsant en la digitalització de l'administració (com les millores anunciades fa uns dies quant als serveis d'administració digital que incideix especialment en l'acompanyament) o les millores en el programa de digitalització de les empreses, han de permetre que la millora continuï.