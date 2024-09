Nou intent d'estafa suplantant la imatge del Diari

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nou intent de frau amb la imatge del Diari. Aquest matí ha aparegut per xarxes un anunci sobre una entrevista falsa a Albert Dorca en la qual parla d'una plataforma d'inversió. La plataforma que es promociona és fraudulenta i el Diari no té cap relació ni amb la falsa entrevista ni amb la web d'inversió.

El Diari recorda que fa unes setmanes es va publicar a les xarxes socials la mateixa notícia falsa amb la suposada inversió que es publicita manipulant continguts i que ja es va denunciar a la policia, que va aconseguir eliminar les publicacions. I recalca que no s'ha de clicar a l'enllaç que s'està anunciant, especialment per Instagram, ja que es tracta d'un frau per obtenir dades sensibles del lector i reclamar diners amb l'estafa.