El Diari d'Andorra denuncia la suplantació per publicitar una plataforma d'estafes

El Diari d'Andorra ha denunciat avui a la policia la denúncia per la suplantació com autor de continguts amb l'objectiu de captar clients per a una plataforma fraudulenta. La formalització de la denúncia s'ha fet per part del director general de PremandSA, Ignasi de Planell, i un dels afectats com a protagonista dels continguts manipulats, el president del Col·legi de Metges, Albert Dorca, amb l'advocat Benjamí Rascagneres. L'acció se suma a les denúncies que ja han fet algunes de les persones que surten en altres de les entrevistes falses que s'estan difonent per les xarxes socials, com l'excap de Govern Jaume Bartumeu i a les que es presentaran els propers dies.

El Diari d'Andorra i tots els afectats per la utilització de la seva imatge i el seu nom denuncien que es tracta d'una suplantació que aprofita el Diari d'Andorra com a base per donar aparença de veracitat a les notícies i el renom dels protagonistes de les entrevistes falses. Les publicacions que proliferen a diferents xarxes socials des de principi de setmana fan referència a una conversa entre persones públiques i una periodista del Diari en un programa de Diari TV on publiciten invertir en una plataforma on es guanyen diners ràpidament.

El Diari d'Andorra reitera que ni el mitjà ni les persones que s'esmenten tenen res a veure amb aquestes notícies falses ni amb la plataforma fraudulenta. L'objectiu dels ciberdelinqüents és aconseguir que els lectors entrin als enllaços que apareixen diverses vegades a la notícia per estafar-los quan posin dades sensibles. El Diari d'Andorra adverteix de nou al públic que es tracta d'un engany i que tot el contingut sobre les inversions aconseguides són inventades.

La policia ha obert una investigació per determinar l'origen del frau i aturar aquestes publicacions que perjudiquen la imatge del Diari i de les persones públiques que hi apareixen i evitar que ningú sigui estafat. Les informacions falses inclouen entrevistes amb Albert Dorca, Jaume Bartumeu, Juli Minoves, Jordi Cinca, Joan Carles Sasplugas, Stéphanie Steinbrecht i Susanne Georgi.