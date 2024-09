La coordinadora de l'habitatge acusa constructors i immobiliàries d'enriquir-se amb l'especulació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Coordinadora per l'habitatge digne reclama a l'ACODA, l'AGIA i l'APBI que "no parleu en nom dels i les treballadores", després del comunicat conjunt de nous col·lectius empresarials on alertaven que 4.000 famílies vinculades als seus sectors es veuran afectades per la crisi que afirmen comportarà la llei òmnibus de l'habitatge. La plataforma afirma que "els amos de les constructores, promotores i immobiliàries us heu enriquit i continueu enriquint-vos a costa de l'especulació i gràcies al treball incansable de milers de treballadors que no veuen ni un pam dels vostres beneficis".

La plataforma critica les manifestacions de les associacions empresarials perquè assegura que "no us importa la vida dels vostres treballadors ni de les seves famílies" i demana que abandonin el "discurs hipòcrita i digueu clar que l'únic que us importa és deixar de guanyar a mans plenes". I fa una crida als treballadors i treballadores del món de la construcció i les immobiliàries per "sumar-se a la lluita", ja que considera que coneixen millor que ningú "com opera la patronal de l'habitatge i pateixen a la feina i a casa les conseqüències de l'especulació immobiliària". La plataforma exposa en el comunicat que els operaris d'obra s'enfronten a "situacions de risc pels ritmes frenètics de la construcció"; i que els treballadors d'oficina, caps i encarregats d'obra, enginyeres, arquitectes, agents immobiliaris i demés treballadors estan "sotmesos a hores extres no pagades, ritmes inhumans, transtorns d'ansietat i estrès continuat".

Abusos de lloguers

La coordinadora ha informat aquest matí que han rebut mig centenar de denúncies de casos d'abusos amb els lloguers d'afectats per la trampa del fill, per la reclamació de deutes falsos, de pujades irregulars dels preus, "xantatges i altres formes de coacció". Les dades han estat obtingudes amb una enquesta que continua oberta que la plataforma conclou que els abusos "no són casos aïllats" sinó que no es denuncien als organismes públics corresponents i això porta a la "seva invisibilització".

La coordinadora assenyala que les dades dels casos estudiats indiquen que els abusos afecten "especialment les classes més vulnerables" que no estan reben ajuts del Govern, que viuen en pisos de mida petita o mitjana, amb lloguers de menys de 800 euros, "lluny del preu de mercat" i recalca que "els propietaris aprofiten aquesta vulnerabilitat per aplicar trampes o modificar els contractes de manera unilateral". I alerta que hi ha casos corresponents al 2024 que entenen mostra que "tot i l'aplicació de les pròrrogues, continuen donant-se situacions de conflicte entre llogaters i propietaris".