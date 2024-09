Immobiliaris i constructors alerten que la llei òmnibus de l'habitatge els aboca a la crisi

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou associacions empresarials han fet públic un comunicat per denunciar els perjudicis que els comportarà la llei òmnibus de l'habitatge i la sostenibilitat que el Govern ha entrat al Consell. Els col·lectius afirmen que aquesta llei no pot tirar endavant "pel greuge que pot provocar al nostre sector, abocant-nos a una crisi que incidirà especialment en el poder adquisitiu de les nostres famílies, agreujant la problemàtica de l'habitatge de lloguer entre altres". I sol·liciten als grups parlamentaris que presentin una esmena a la totalitat per modificar el text aprovat per l'executiu.

El comunicat està firmat per l'Associació de gestors de residus (AGREDA), l'Associació d'empreses d'electricitat, lampisteria i climatització (ADELCA), la International real estate federation Andorra (FIABCI), el Col·legi professional d'agents i gestors immobiliaris (AGIA), l'Associació de transportistes de mercaderies i carburants (ATMCA), l'Associació nacional d'importadors i exportadors de mercaderies industrials (ANIM), l'Associació de contractistes d'Obres (ACODA), l'Associació de propietaris de bens immobles (APBI) i l'Associació d'empreses d'allotjaments turístics (AEAT). La reclamació és que hi hagi un "diàleg obert i transparent" que tinguin en compte les necessitats del mercat i les conseqüències per a les famílies i empreses afectades.

Els col·lectius afirmen que la proposta de normativa vulnera la llibertat d'empresa perquè "planteja la impossibilitat de realitzar la pròpia activitat, de forma sobrevinguda, parcial o total d'alguns negocis, sense dret a negociació".