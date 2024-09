Allau de víctimes de la mare i la filla detingudes per estafa

La policia va procedir ahir a la detenció de mare i filla per una presumpta estafa de tipus piramidal relacionada amb la compravenda de cotxes d’alta gamma, com va avançar ahir el Diari. Els afectats per aquests presumptes enganys no es limiten al matrimoni que va donar 69.000 euros i que ahir va presentar la denúncia a la policia. Hi ha més afectats, a Andorra i Barcelona, i tots coincideixen que la dona, que respon a les inicials M. S., té un perfil entabanador que fa que les persones confiïn en les seves promeses.

A Barcelona, un jove de 32 anys, Marc, va entregar-li 91.000 euros. El negoci era rodó. M. S va explicar que gràcies a la seva empresa tenia contactes amb BMW i Audi i podia aconseguir cotxes d’alta gamma per 30.000 euros que després, assegurava, es vendrien per 90.000. Per guanyar-se la confiança, segons detallen tots els afectats, no escatimava a fer veure que es movia en cercles importants i que tenia un alt poder adquisitiu. Marc va fer tres pagaments de 30.000 euros en transferència a un banc espanyol i a un compte que està al nom de la mare.

“Vaig fer tres pagaments de 30.000 euros i em va prometre convertir-los en 90.000 cadascun”

“Ens va convidar a Caldea i ens va portar a casa seva per conèixer la família” Marc, afectat

Tots els afectats van coincidir ahir a assenyalar que la mare cooperava en aquestes operacions. Ha recuperat 20.000 euros després “d’insistir i pressionar el germà, parlant amb la seva secretària i exposant el meu cas”.

M. S. feia tot el possible per guanyar-se la confiança. Al Marc i la seva parella els van convidar a Andorra: “Vam anar a Caldea i també a la seva casa, on vam conèixer la mare i els dos fills”. En una altra ocasió els va fer anar a Sitges, on va afirmar que tenia un apartament davant la platja, encara que el Marc afirma “que era un allotjament turístic que havia pagat per uns dies”.

Cal recordar que el matrimoni denunciant d’Andorra que ha perdut 69.000 euros va compartir les vacances amb la presumpta estafadora. Un altre matrimoni que resideix al Principat va entregar 20.000 euros, confiant que recuperarien la inversió amb uns bons beneficis. De moment no han denunciat perquè encara tenen l’esperança de recuperar els seus diners i temien que la via judicial fos un entrabanc. Ara la situació ha canviat. De fet, Marc, que va fer una denúncia el 4 de setembre als mossos d’rsquadra, vol intentar fer un grup d’afectats per tenir més força i, potser, sumar-se a la denúncia ja tramitada.

A Barcelona, la dona denunciada participava en un grup de WhatsApp de 90 persones que fan quedades per entaular amistat. El primer avís el va donar un membre d’aquest grup, que va alertar la resta que li havien estafat 1.500 euros. Aquesta primera veu d’alarma va provocar una cadena de missatges d’altres afectats, “fins a cinc que van entregar petites quantitats, de 1.000 a 6.000, sense cap justificant per poder-ho demostrar”. Marc guarda les converses en l’aplicació i té un contracte firmat. A l’abril estava pactat que rebria els primers guanys. Encara espera, ara conscient que va ser víctima d’un engany, que ningú dona duros a quatre a pessetes.

La dona, de nacionalitat andorrana, també tenia relació amb el món de la moto GP i del màrqueting. Realment es movia per ambients exclusius i es mostrava com una persona d’èxit en el món empresarial, fent ostentació de tenir diners. Acudia a gimnasos de moda i locals no accessibles per a tothom. “El seu nivell de vida feia pensar que realment era una dona amb contactes i bona emprenedora”.

A Andorra, a banda del matrimoni esmentat, hi ha un altre que de moment no ha presentat cap denúncia. Una persona molt propera a ells va comentar ahir que no ho fan “per por a no cobrar, encara pensen que insistint i pressionant serà més fàcil”. Tots els afectats coincidexen que la mare “és conscient d’aquesta activitat”. De fet la majoria de transferències es feien en un compte al seu nom, i ningú va sospitar de les vagues respostes quan preguntaven. Aquesta família, que va lliurar 20.000 euros, té un reconeixement de deute signat per M. S., converses de WhatsApp i el certificat de transferència bancària. Aquest testimoni afegeix que hi ha una altra persona a Andorra que va deixar 3.000 euros. Tothom té la certesa que hi ha més víctimes. Al BOPA es pot llegir un aute recent on s’ordena a la denunciada el pagament d’un deute de més d’un milió d’euros a un matrimoni francès. En un altre edicte de l’octubre el saig li exigeix el pagament de 3.500 euros.