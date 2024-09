Acusa a la policia una dona per enganyar-lo amb un negoci ‘fictici’ de venda de cotxes

El que havia de ser un negoci molt lucratiu participant en la compra de cotxes a preu molt econòmic per revendre’ls pel doble s’ha convertit en un malson per a C. G., que ha denunciat a la policia la presumpta estafa orquestrada per una dona amb la qual ell i la seva parella mantenien una amistat i que li ha fet perdre 69.000 euros. Segons relata, la denunciada li va explicar que tenia accés a la compra de vehicles a un preu molt baix fruit de la relació laboral amb una empresa relacionada amb l’organització d’esdeveniments arreu del món. L’empresa li oferia l’oportunitat de quedar-se amb cotxes de gerència i el que proposava a C. G. era contribuir a la compra d’aquests vehicles a Espanya per després vendre’ls pel doble a Andorra. Com a garantia, va explicar a la parella que també havia participat en el negoci una amiga comuna. La realitat, asseguren, és que després van descobrir que l’amiga havia posat 50.000 euros i que encara no havia vist ni un euro. Però en aquell moment els va adornar tan bé el relat que no van demanar cap referència.

A l’estiu acaben compartint vacances junts –ara sospiten que era una maniobra per convèncer-los del negoci– i al juliol l’afectat ingressa la primera quantitat de diners al compte de la denunciada, que respon a les inicials M. S. La totalitat de diners que li acaba traspassant són 49.000 euros d’inversió i 20.000 més que ingressa a un compte de la mare de M. S. per adquirir un cotxe per a ús propi. Per formalitzar l’entrega de la quantia destinada a la inversió signen contractes privats. El compromís és que els diners els ha de recuperar augmentats d’una manera relativament ràpida –li assegura que a mitjan agost– i que el cotxe també serà seu a final d’agost. Però els terminis s’incompleixen i quan comença a reclamar les excuses són dificultats relacionades amb les transferències bancàries de diners i li envia captures de pantalla per demostrar-li que les operacions estan iniciades. Però mai arriben al compte del destinatari. A posteriori, assegura, ha descobert que eren un muntatge. Fins i tot, continua el denunciant, en una ocasió li diu que concerti una trobada amb el gestor del banc per mirar de desencallar el problema i que hi acudirà la seva mare perquè ella no pot. Però quan C. G. truca a la mare i li assegura que no sap de quina reunió li parla és quan, relata, l’engany se li fa evident. El contacte definitiu, recollit a la denúncia de la policia, és de fa un parell de setmanes. Després d’assegurar-li que tot està relacionat amb un problema fiscal i que l’endemà retornarà els diners i l’endemà tot continua igual, M. S. assumeix que mai ha comprat cap cotxe i que tampoc existeix el que volia adquirir el denunciant. Per provar-ho, el perjudicat ha aportat una conversa de WhatsApp amb la seva parella on la denunciada assumeix els diners que els deu. I els admet que els ha usat “per liquidar deutes que tenia”.

El perjudicat explica un presumpte frau similar en què les víctimes no van acabar denunciant perquè els va rescabalar els diners. Confia que l’acció serveixi per recuperar la inversió però també per evitar més afectats. No tan sols denuncia M. S., també la mare perquè considera que coneixia la presumpta estafa.