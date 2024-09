Govern recalca que amb les mesures d'habitatge ha de defensar l'interès general i no d'associacions

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

"Entenem que defensin els interessos de les seves associacions però el Govern defensa l'interès general", ha afirmat el ministre portaveu, Guillem Casal, en resposta a la petició de nous associacions empresarials de la construcció i el món immobiliari que han demanat un canvi total de la llei òmnibus de mesures de l'habitatge. Casal ha ressaltat que les 4.000 famílies de treballadors d'aquests sectors que segons els col·lectius, entre els quals estan l'AGIA i ACODA, es veuran afectats per la crisi que provocarà la llei "també són interès general perquè segur pateixen la situació actual de creixement que ara ha de ser més digerible".

Guillem Casal ha manifestat en la roda de premsa de consell de ministres que aquest projecte de llei, com va destacar ahir Xavier Espot en el discurs a la Cambra de Comerç, és el full de ruta "clar" que el Govern té marcat per aquesta legislatura que toca normatives "de diferents sectors i vol primar el creixement sostenible amb el rerefons de la problemàtica de l'habitatge". El ministre ha remarcat que fer una esmena a la totalitat al text que es troba al Consell General, tal com demanen les associacions empresarials, "és dilatar el procés" perquè vol dir que la llei tornaria al Govern i s'hauria de redactar de nou. I ha incidit que aquesta no és la solució perquè la proposta legislativa recull el full de ruta "i no hi renunciarem" i ha insistit que l'executiu "està convençut que és el que ha de ser" tot i que ha recordat que seran els grups parlamentaris els que decidiran el recorregut de la llei.

Casal ha especificat que la llei retoca diversos àmbits per aconseguir un model de creixement "més digerible" amb mesures que afecten els pisos buits; la transició d'allotjaments turístics cap al mercat de lloguer; la compra de pisos per tenir un parc d'habitatge públic, per a la que s'han destinat "més de 50 milions", ha destacat; modificació d'aspectes del model migratori; model turístic basat en la qualitat; i canvis a la inversió estrangera perquè aporti valor afegit, i repensar-la en l'àmbit immobiliari. I ha reiterat que el text pot ser esmenat encara en el tràmit parlamentari "però sense perdre el pilars".

El ministre ha rebutjat l'acusació de les associacions de falta de dades que argumenten les mesures i ha dit que són públiques, com la del creixement de la població l'any passat per sobre del 3%, que s'ha traduït en més de 2.000 habitants nous al país. I ha argumentat que això provoca tensió en l'habitatge perquè "no podem absorbir aquest creixement", no es poden construir pisos per donar resposta a aquest ritme d'augment de la població.