La trobada 'Ceuta Influye' reuneix una cinquantena d'influencers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La trobada 'Ceuta Influye' ha reunit, al llarg d'aquesta setmana, una cinquantena de creadors de contingut i empresaris digitals. Els participants, entre ells els residents Widler Soldier (youtuber), l'agent d'Onlyfans Álex González i el manager d'influencers Carlos, han pogut gaudir de viatges amb helicòpter i festes a les discoteques de la ciutat, juntament amb xarrades sobre els beneficis econòmics que té la ciutat espanyola, en comparació a països com Andorra, segons publica El Pueblo de Ceuta.

El mitjà espanyol ha pogut entrevistar a Jonathan Penco, més conegut com a Wilder Soldier, que ha afirmat que "Ceuta és com una Andorra amb platja" i ha destacat els beneficis fiscals que ofereix la ciutat fronterera. Per la seva banda, Álex González ha apuntat que "a Andorra només tenim muntanya. Vens a aquí -Ceuta- i veus la platja, el sol i el bon clima".

L'esdeveniment, que ha tingut un cost de 45.000 euros, finalitza avui dissabte amb una festa en una discoteca de platja de Marbella. La trobada no ha comptat amb els influencers més rellevants del panorama espanyol que resideixen al Principat.