Ceuta pugna amb Andorra per la captació d’influencers

Ceuta vol pugnar amb Andorra per la captació d’influencers. L’administració local ha anunciat que farà valdre els avantatges fiscals propis de la ciutat autònoma espanyola per atraure creadors de contingut que busquin un lloc de residència amb una fiscalitat amigable. Segons El Pueblo de Ceuta, el govern local està convençut que la ciutat pot competir amb Andorra pel que fa al perfil fiscal del territori. També vol disputar terreny, però, en l’àmbit de la qualitat de vida. La feina ara és “diferenciar-se” de les zones amb qui es pretén rivalitzar.

L’administració local –segons ha avançat El Pueblo de Ceuta– admet que les condicions del règim fiscal andorrà són millors que les que pot oferir Ceuta, però això no impedeix que es vulguin lluir les pròpies particularitats fiscals per tal de captar grans fortunes. Entre els avantatges fiscals de la ciutat, cal destacar un 60% menys de pagament de l’IRPF, un 50% menys de càrrega impositiva sobre les societats i un 50% menys d’impostos en quotes de la seguretat social. Ceuta també bonifica significativament els impostos vinculats a successions i patrimoni. Són dades de la consultora Ernst and Young (contractada per l’administració amb l’objectiu de tenir un estudi del perfil fiscal).

El Pueblo de Ceuta recull declaracions del director de Serveis Tributaris de la ciutat, Enrique Reyes. Reyes assegura que Andorra és una regió “petita i molt inaccessible”. “Nosaltres, fiscalment, tenim avantatges, però després cal tenir en compte la qualitat de vida, el clima i la proximitat amb la costa del Sol”. Tot plegat fa pensar que Ceuta es troba en “una situació molt privilegiada”.

El director de Serveis Tributaris també indica que residir a Ceuta permet gaudir de beneficis fiscals “sense sortir d’Espanya i de la Unió Europea”. Assenyala que durant els últims mesos “s’està observant com molts influencers s’han negat a traslladar-se a Andorra o Portugal” i ho atribueix a qüestions de “patriotisme o imatge”.

La campanya per promocionar Ceuta compta amb una eina principal: la trobada Ceuta Influye, que tindrà lloc entre els dies 11 i 14 de setembre. En aquesta cita, el govern reunirà una quarantena d’influencers i un grapat d’agències de representants per poder-los divulgar els beneficis fiscals de viure a la zona. El programa de Ceuta Influye inclou “activitats turístiques, xerrades informatives i espais per impulsar el networking”. El més curiós és que el tancament de la trobada no tindrà lloc a Ceuta: els convidats seran traslladats a Marbella per assistir a una festa exclusiva en un beach club.