Suplanten la identitat del Diari d’Andorra per promoure una estafa

Una notícia presentada com si fos del Diari.

El Diari d’Andorra ha estat suplantat com a autor de diverses notícies per difondre una plataforma en la qual guanyar diners. Les publicacions falses i manipulades estan escrites en castellà i estan circulant per les xarxes socials amb un muntatge fent servir la imatge del Diari i captures de pantalla d’entrevistes del programa Parlem-ne, de Diari TV.