Espot reconeix “incògnites” amb la UE

El cap de Govern va reconèixer ahir que encara planejaven “incògnites”, sobretot “des d’un punt de vista procedimental”, entorn l’acord d’associació, essencialment sobre el caràcter de l’acord. “Encara no sabem si serà un acord mixt o no, per tant, se’ns fa difícil precisar quan pot ser aquest referèndum”, va comentar un franc Xavier Espot. Aquesta decisió ateny al Consell de la Unió Europea i en cas de decantar-se per la via contrària a aquella amb què Govern compta suposaria que cadascun dels Vint-i-set hauria de validar l’acord per mecanismes interns. De fet, una altra de les incògnites és la data en què s’emetrà el veredicte, ja que Govern creia al juliol que aquesta seria a finals de setembre, però amb el retard en les traduccions –encara no es tenen els annexos traduïts en català–, Espot va situar la possible resposta definitiva “durant el mes d’octubre”.

“Encara no sabem si serà un acord mixt. Això fa difícil precisar quan pot ser el referèndum”

Xavier Espot,Cap de Govern



Un aspecte de les negociacions amb Europa que el mandatari demòcrata també va abordar va ser el de les negociacions amb la UE sobre els controls fronterers que es volen aplicar a partir de l’any vinent a tots aquells ciutadans que no formen part de l’espai Schengen. “Hem començat a negociar tan bon punt hem tingut la predisposició i l’autorització de la Comissió Europea, el que no podem fer és posar la soga al coll per començar a negociar quan encara no està preparat”, va dir Espot. A més, el cap de Govern va treure pit de l’acord defensant que, a diferència de Mònaco, aquí no caldrà fer un control dels nacionals ni tampoc dels no nacionals comunitaris, tal com passa a la ciutat-estat.

HOMILIA AMB REGUST DE COMIAT La diada de Meritxell té moltes tradicions i, des de fa més de dues dècades, veure l’arquebisbe Joan Enric Vives oficiant la missa a la basílica santuari del temple dedicat a la patrona del país n’és una. Qui sap si la d’aquest any ha estat l’última. Potser per aquest motiu, el seu discurs va abraçar la màxima expressió cristiana i pastoral i va fugir de qualsevol caire polític. “Cada 8 de setembre els andorrans renovem el nostre compromís amb les arrels cristianes que ens defineixen”, va dir l’arquebisbe, que es va congratular pels 50 anys de la primera pedra del nou santuari. En aquesta tessitura, va fer una crida a diferents valors com són el diàleg, la solidaritat, la pau, l’entesa o la reconciliació “per construir una societat laboriosa, pacífica i fidel a les seves tradicions i a la seva llengua i cultura”, va dir.



En l’únic àpex d’entrar a temes més terrenals, Vives va remullar-hi els peus. “Els temes que preocupen la gent són l’habitatge, l’acord d’associació amb la Unió Europea i l’acollida d’immigrants”, va comentar el Copríncep episcopal, recordant que, pel que fa al darrer punt, el principat té l’esperit de “poble unit i obert”.



Una sensació, la d’una missa amb uns aires diferents, que els representants polítics també van percebre. “Potser des que assisteixo a aquesta festa com a autoritat és la més pastoral que he vist i la menys política”, va expressar el cap de Govern, Xavier Espot, que va admetre que “és veritat que ha parlat poc de la situació política”. El líder del principal partit de la minoria, Cerni Escalé, va definir l’homilia com “clarament de transició”. Una opinió que comparteix el president del partit socialdemòcrata, Pere Baró, que va manifestar que “sembla una homilia de comiat, he sentit molt que podia ser la seva darrera”. Una percepció similar a la que li va quedar al president parlamentari de DA, Jordi Jordana, que va indicar que “no sé si serà la darrera homilia, però sí que he notat que ell estava de sortida”.



En aquest sentit, hi havia molta expectació per veure públicament el que seria el seu successor, el mossèn Josep-Lluís Serrano Pentinat, però aquest no va fer acte de presència. Vives va fer una menció de passada a la seva absència i en el discurs va demanar a Meritxell per la seva persona. “Ve a sumar i a renovar la presència episcopal [...] l’hem d’encomanar tots perquè sigui un bon successor dels Apòstols”, va comentar l’arquebisbe. Per a Espot, la figura de Serrano-Pentinat aterra a Andorra “a fer perdurar el bisbat d’Urgell i el coprincipat parlamentari més enllà de cridòria o especulacions”. Tanmateix, el mandatari demòcrata creu que aquest període de transició pot ser de dos anys, els mateixos que va estar Vives amb Martí Alanis. Caldrà esperar per saber quant és aquest temps i qui oficiarà la següent missa a la basílica.