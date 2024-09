L’oposicio reclama voluntat de consens

Els grups parlamentaris de l’oposició demanen iniciar un curs polític on el compromís d’escolta per part de la majoria sigui honest i verificable atès el pes dels debats que s’obriran durant els pròxims mesos (acord d’associació, Llei Òmnibus...). En aquest sentit, Cerni Escalé, cap de l’oposició i líder de Concòrdia, va apuntar ahir, després dels actes institucionals de la diada de Meritxell, que el partit viu “amb consternació” que la majoria no admeti les proposicions de llei que surten del grup de Concòrdia. “Espero que el Govern reculli les paraules del síndic i demòcrates escolti les propostes de la resta dels partits. El compromís real vol dir permetre que les propostes vinguin de veus que no siguin la majoria”.

Pel que fa al rumb del país, Escalé considera que “les coses no s’han fet bé i és important dir-ho”. “Estem aprovant lleis que, amb una gestió acurada i sostenible del dia a dia, no hauríem necessitat”. Ara, per contra, el país ha de veure com s’apliquen mesures que “són molt dures i agressives pel teixit econòmic i social”. El conseller general espera que en un futur pròxim l’executiu hagi aconseguit que el preu de l’habitatge baixi i el ritme de construcció s’atenuï. “Les paraules són molt bones, però necessitem accions pràctiques”.

També des del santuari de Meritxell, Pere Baró va expressar que el PS espera una actitud de consens per part del Govern, a qui va reclamar “amplitud de mires”. “Si algú vol trobar consens, ens trobarà a nosaltres”. Baró sosté que els socialdemòcrates han proposat mesures durant deu anys a les quals la majoria ha donat una negativa per resposta. El president del PS va indicar que és un “moment molt delicat per a la ciutadania” pel que fa al context habitacional i la Llei Òmnibus hauria de ser “un text consensuat”. “Això no vol dir que hagi de ser el text que ells proposen. La majoria dels grups ens hi hem de sentir confortables”, va afegir.

Carine Montaner, líder d’Andorra Endavant, va augurar que el debat sobre l’acord d’associació “marcarà aquest curs polític”. Un debat que la consellera general espera que sigui “democràtic” i “pragmàtic”. Montaner va lamentar un possible efecte de la implementació de l’acord: “Amb el pacte perdrem el model d’immigració i aquesta és la nostra línia vermella”. “Gastem bona part del pressupost del nostre grup a contractar experts en la matèria i són aquests mateixos experts els que han assegurat que perdrem el model d’immigració selectiva”. Quant a la Llei Òmnibus i la situació de l’habitatge, Montaner es va posicionar “totalment en contra” de l’intervencionisme de l’executiu, que considera “excessiu”. “Té un efecte contrari al desitjat”. Les mesures que proposa per resoldre aquesta qüestió són la lluita contra les empreses pantalla i edificar en terrenys de Govern amb estructures lleugeres (“s’estan fent remodelacions d’antics hotels a preu d’or”). La consellera d’Andorra Endavant desitja que la conversa parlamentària impliqui “respecte i arguments”.

Víctor Pintos, conseller no adscrit de Liberals, va refermar-se en la línia del discurs del síndic general: “Cal que tots els camins que tenim al nostre país convergeixin en una sintonia i en acords majoritaris”. Per a Pintos, els temes cabdals de la legislatura seran els apuntats per la resta de grups: l’acord amb la UE i l’habitatge. Va reconèixer ahir que calen “accions més concretes per resoldre la problemàtica de l’habitatge” i va alertar sobre els efectes de desviar-se dels interessos comuns: “Traient els temes fora de context no arribarem enlloc. No podem quedar encallats en discussions polítiques”. Tots els grups van considerar necessari elevar la qualitat del debat parlamentari.