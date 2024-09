El detingut per apunyalar la parella a un hotel va agredir-la davant la filla de 4 anys

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El turista que va agredir amb una navalla la parella a un hotel dissabte passat va actuar davant la filla menor de la víctima, una nena de 4 anys, que va presenciar tota l'agressió, segons ha informat la policia aquest matí. L'home, de nacionalitat espanyola i 26 anys, va apunyalar la dona amb una navalla amb una fulla de 9,5 centímetres mentre l'amenaçava de mort i prèviament també l'hauria colpejat, indica la policia en un comunicat.

El cos de seguretat va ser avisat des de l'establiment d'Andorra la Vella on s'allotjaven els implicats "quan van sentir crits i cops provinents d'una de les habitacions", explica el servei d'ordre. Els agents van trobar la dona amb "diversos talls profunds per tot el cos" que l'agressor li hauria fet amb l'arma blanca. La dona va ser traslladada d'urgència a l'hospital per la gravetat de les lesions i posteriorment va ser evacuada fins a un centre sanitari de València, assenyala la policia.

L'home va ser acusat d'un delicte contra la vida humna independent i d'un delicte contra la llibertat per l'agressió a la parella i també pels delictes contra la funció pública i contra l'honor per resistir-se amb agressivitat a la detenció i insultar els agents, exposa la policia. El cos de seguretat destaca que el turista arrestat "té diversos antecedents per violència de gènere al seu país d'origen".