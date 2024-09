Detingut per apunyalar la parella en un hotel

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va detenir dissabte a la matinada un home de nacionalitat espanyola de 26 anys per violència de gènere en una habitació d’un hotel de Ciutat de Valls. El cos de seguretat va rebre l’avís, fet per un treballador de l’hotel, poc després de la una de la matinada, i es va desplaçar al lloc dels fets amb una patrulla, posteriorment reforçada per dos agents més. La dona, segons va poder saber el Diari, va haver de ser traslladada a l’hospital a causa de les ferides d’arma blanca provocades per l’home.

El turista espanyol va quedar detingut a l’acte i va passar a disposició judicial ahir. Ara caldrà determinar de quin delicte s’acusa l’agressor. En funció del que conclogui la investigació se’l podria processar per homicidi en grau de temptativa o per temptativa d’assassinat.