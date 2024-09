Les precipitacions previstes pel setembre auguren un bon inici de temporada de bolets

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El compte enrere per agafar el cistell i anar a la muntanya a buscar bolets ja ha començat. La tardor s'acosta i els boletaires estan cada vegada més pendents de les previsions meteorològiques perquè puguin gaudir d'una bona temporada. Els bolets necessiten humitat per formar-se i per què això passi es necessiten unes condicions climatològiques molt específiques. Entre aquestes, que el terreny no estigui sec, que hi hagi precipitacions continuades i que es produeixin poques ventades perquè no assequin el terreny després de ruixats. El país ha viscut aquest estiu el segon mes d'agost més càlid des del 1950, una situació gens propícia, però les últimes pluges podrien generar un bon inici de temporada.

"Mai podem arribar a saber com serà la temporada, és molt difícil fer aquest pronòstic", deixa clar el micòleg de l'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Manel Niell. De totes maneres, Niell assegura que de moment "està plovent" i la previsió és que les pròximes dues o tres setmanes les cortines d'aigua continuaran sent presents en el territori. "Tenim alternança de pluges, l'inici pot ser bo, de fet ja n'estan sortint alguns", explica l'especialista. Fins ara ha pogut trobar alguns rossinyols i ceps, i "podrien començar a sortir rovellons, tot i que d'aquests encara no n'he trobat", esmenta el treballador de l'AR+I. A hores d'ara els mapes meteorològics pronostiquen precipitacions durant aquest començament de setembre, un aspecte positiu pel biòleg, ja que considera que de moment es va pel bon camí. "L'inici de la temporada pot ser bona, els pronòstics diuen que ha de continuar plovent i esperem que vagi així", comenta Niell.

Segons les dades publicades per Acció Climàtica corresponents a l'estació Central de FEDA, durant el mes d'agost es va registrar una temperatura mitjana de 21,5 graus, una anomalia de +2,3 graus, i una precipitació acumulada de 106,1 mm. Les calors intenses no ajuden gens a la proliferació dels bolets, atenent que els fongs necessiten humitat. "Si el terreny és sec no els hi convé, és el que va passar l'any passat, que no va sortir res", ha detallat el biòleg. Per això són molt importants les pluges, però aquestes no poden ser torrencials perquè llavors el terreny "no té la capacitat d'absorbir l'aigua i a la llarga no és positiu perquè l'aigua s'acaba perdent", precisa Niell. Això explicaria que ja en comencin a sortir alguns ara a finals d'estiu, ja que el mes d'agost ha estat plujós a la vall central i al nord, mentre que a la resta del país ha estat a prop o lleugerament per sobre del normal.

Tenint en compte això, les següents setmanes seran claus perquè n'apareguin. "Els fongs el que volen és una estimulació i perquè això es produeixi ve per les pluges. Si vingués d'aquí dues o tres setmanes una sequera o vents forts s'estroncarà, però si es va mantenint la temporada pot ser bona", assevera Niell.