S’ha registrat el segon agost més càlid des del 1950

Andorra ha viscut el segon mes d’agost més càlid des del 1950, tot just pel darrere del que es va viure el 2023. Segons les dades publicades per Acció Climàtica corresponents a l’estació central de FEDA, durant el mes passat hi va haver una temperatura mitjana de 21,5 graus, una anomalia de +2,3 graus i una precipitació acumulada de 106,1 mm.