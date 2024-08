Immigració només ha aturat la sol·licitud d'un treballador peruà

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'associació de residents peruans es queixava divendres passat de la situació que estaven vivint alguns compatriotes que portaven mesos sense poder treballar després que l'empresa que els va portar fins el país no els facilités la feina compromesa. Els treballadors no havien marxat a l'espera de la solució promesa arran del viatge al Principat d'autoritats diplomàtiques peruanes per trobar-se amb responsables de l'executiu, però l'autorització d'Immigració encara seguia pendent, segons va indicar el president de l'entitat. El Govern ha aclarit que dels 7 expedients entrats a Immigració només un ha quedat aturat perquè el treballador sol·licitant no compleix amb els criteris d'experiència requerits. La resta ja estan tramitats o bé estan en curs, pendents de la revisió mèdica.