Tres peruans estan pendents del permís des de fa mesos

Fa quatre mesos l’Associació de Residents Peruans denunciava l’abandonament que estaven patint un grup de compatriotes que havien arribat al país per treballar a la construcció en règim de desplaçats, però que no els havien facilitat la feina promesa. Aquell afer va tornar a posar el focus en les situacions anòmales que provocaven aquesta mena de contractacions i en les pràctiques dubtoses d’algunes empreses. Alguns d’aquells treballadors es van quedar al país, confiats en el compromís que podrien optar a una feina després que el seu cas saltés a la llum pública i que per aquelles mateixes dates responsables diplomàtics del Perú es desplacessin a Andorra per abordar la qüestió amb el Govern. L’associació ha perdut la pista d’alguns, però ahir el seu president, Lorenzo Castillo, explicava que encara hi ha tres persones pendents que el departament d’Immigració els atorgui l’autorització que han demanat perquè tenen feina assegurada en una empresa.